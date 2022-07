În această vară, FC Botoșani i-a transferat pe Kevin Boli (Samsunspor), Yacouba Sylla (Bastia), Jonathan Varane (Lens), Ovidiu Perianu (FCSB / împrumutat), Franco Mussis (Atletico Tucuman), Elad Shahaf (SC Kfar Qasem), Shaquill Sno (Lokomotiv Plovdiv), Jaja Silva (Boavista / 135.000 euro, activare clauză de cumpărare), Andrei Ureche (Academica Clinceni) și Marian Obedeanu (Academica Clinceni).

Deși a rămas fără omul despre care se spunea că transforma jucători accidentați sau blazați în adevărate comori, botoșănenii au plecat ca din pușcă în noul sezon, ocupând poziția a doua în clasament, după victoriile cu Chindia (3-2) și FC Voluntari (1-0), iar campania de transferuri a fost decentă, sub coordonarea lui antrenorului Mihai Teja și a scouterului Daniel Șchiopu.

"Lui Croitoru i se umpluseră rezervoarele de încredere"

"Rezistăm și fără Croitoru. A fost un om bun, eu cred foarte mult în el, ca antrenor. Cumva, i se umpluseră lui sacii de... nu știu cum să spun eu, i se umpluseră rezervoarele de încredere. Avea o anumită tensiune cu foarte mulți din zona asta, nu cu mine. Eu l-am apreciat și îl apreciez în continuare. Dar avea foarte mulți... De la presă, din club. Foarte multă lume îi crease opoziție.

Clubul funcționează, după cum vedeți. O să funcționeze în continuare. Niciun om nu este de neînlocuit. Problema este să căutăm ca cei care înlocuiesc să aibă virtuțile necesare. Și cred că am găsit oamenii potriviți. Nici Croitoru nu căuta el jucătorii personal, îi prezenta cineva și el hotăra pe cine lua. Ăsta era talentul lui, să remarce anumite calități deosebite.

Primul antrenor al lui Florin Andone și Mihai Teja, înlocuitorii lui Croitoru



Acum am pe cineva, care era și înainte, dar era mai puțin vizibil publicului. E șef la scouting, îl cheamă Daniel Șchiopu (n.r - antrenor cu licența A UEFA / i-a descoperit pe Florin Andone și Andrei Burlacu la CSȘ Botoșani / fost antrenor la AS Roma Botoșani, Inter Dorohoi, CS TransDor Tudora, FC Botoșani U19). Dar cel care are decizia finală în privința transferurilor este antrenorul Mihai Teja.

Am discutat mult cu el, a înțeles stilul nostru. El are ultimul cuvând la transferuri și hotărăște nucleul de 5-6 jucători pe care trebuie să-i 'cultivăm', ca să îi vindem. Jucătorii care pot fi înlocuiți și cine poate să le ia locul.

"Vindem - caută - dezvoltă! Vindem - caută - dezvoltă - vindem!"



Botoșaniul e unul dintre puținele locuri din România unde antrenorul e, de fapt, manager. Nu doar pregătește lotul și alcătuiește echipa la meciuri. Din fericire sau din păcate, nu am un manager fotbalistic în conducere care să mă ajute atât de mult. De aceea, eu dau antrenorului toate responsabilitățile sportive. Îl ajutăm cum putem - financiar, logistic, moral.

Dar face un arc de cerc complet, adică alege jucători, îi pregătește, îi dezvoltă, îi pune în evidență și îi înlocuiește. Vindem - caută - dezvoltă! Vindem - caută - dezvoltă - vindem! La Botoșani, un antrenor vede rostul muncii lui complete. Cu atenție la căutare, cu ajutor de la impresari și de la partea mea de scouting. La partea de vânzare mă mai pricep și eu un pic. Încerc să îl recompensez în așa fel încât să fie mulțumit.

"Mulți ne acuză că vindem, dar ținem echipa de 10 ani în prima ligă"



Mulți ne acuză că vindem, că nu facem mare performanță, dar asta nu e ușor. Vă spun eu, niciun proprietar de club de fotbal nu aduce bani la nesfârșit de acasă. Îi aduce în măsura în care îi are, în măsura în care îi are disponibili pentru fotbal. Din toți bogații ăștia care bagă bani în fotbal, am sentimentul un pic difuz că le vin banii înapoi. Nu văd pe nimeni, oricât de bogat ar fi, să arunce cu bani în fotbal 10-20 de ani, așteptând ca și cum ar paria pe sateliți.

Eu cred despre fotbal că e cel mai frumos spectacol, că aduce o imagine pozitivă locului și oamenilor și încerc să ating potențialul nostru. Rămânem o echipă arțăgoasă, muncitoare, dar să jucăm fotbal frumos. Nu pot să chem oamenii la stadion sau să le cer să vadă meciul la televizor, dacă eu stau cu fundul în poartă tot meciul. Dacă produci fotbal de calitate, se văd altfel și calitățile fotbaliștilor și pot fi vânduți. Pe transferurile astea ținem de 10 ani clubul în prima ligă", a declarat Iftime pentru Sport.ro.