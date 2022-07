"Îl mai iert o dată sau de două ori!" Adrian Mititelu, după eliminarea lui Marius Croitoru din meciul cu Farul   

FCU Craiova a început sezonul cu o înfrângere, scor 1-2, la Ovidiu, cu Farul, în runda inaugurală a Superligii.

Cu un antrenor nou, Marius Croitoru, oltenii au avut o evoluție solidă și au pus de multe ori probleme experimentatei echipe din Constanța. Ca de fiecare dată, Croitoru, consacrat ca antrenor la FC Botoșani, s-a agitat mult pe bancă și a contestat unele decizii ale arbitrului Iulian Călin. Centralul l-a eliminat pe tehnicianul în vârstă de 41 de ani, iar patronul formației, Adrian Mititelu, a comentat ieșirea nervoasă a lui Croitoru.

Adrian Mititelu e calm. Deocamdată

„Îmi place de Croitoru. Am ajuns la o înțelegere cu el să evite astfel de momente. Sper să se țină de cuvânt. Îl mai iert o dată sau de două ori, dar nu mai mult. El are spirit de oltean, îmi place. Se mulează pe felul nostru de a fi. Dar, pe lângă faptul că nu dau bine la public, aceste manifestări pot avea și un efect pozitiv asupra echipei”, a declarat Adrian Mititelu, potrivit Digi Sport.

Înainte de pauza partidei de la Ovidiu, Marius Croitoru a fost eliminat de arbitrul Iulian Călin, cel mai probabil în urma unor proteste. Cu puțin timp înainte ca antrenorul să vadă cartonașul roșu, Călin dictase un fault pentru Farul, în apropiere de centrul terenului.

Croitoru are obiectiv play-off-ul

La semnarea contractului cu FC U Craiova, în urmă cu aproximativ o lună, Marius Croitoru vorbea despre obiectivul pe care i l-a trasata conducerea pentru noul sezon.

"Am venit cu gânduri de play-off, acum rămâne să reușim. Obiectivul este clar - calificarea în primele șase. Nu e ceva imposibil. Eu zic că avem lot, dar vor mai veni și jucători. Au fost negocieri și d-asta a durat așa mult, important este că am ajuns. S-a pierdut puțin timp, dar încercăm să recuperăm cât putem.

Azi avem antrenament, mâine antrenament, după care se pleacă în Austria. Vom avea două săptămâni de pregătire, meciuri amicale, iar apoi ne întoarcem la treburile din România.

Deocamdată nu am avut contact cu jucătorii sau galeria. Lumea știe ce am făcut, este la curent și nu cred că aș avea de ce să nu fiu primit bine. Am reușit lucruri bune la o echipă precum Botoșani, este și normal să reușesc aici. Nu m-a surprins interesul Craiovei, este o echipă bună și este normal să își dorească un antrenor bun", a spus Marius Croitoru.