„Ar trebui să fie mai decis în ce spune!” Marius Croitoru, răspuns pentru Valeriu Iftime după declarațiile făcute 

Antrenorul se află în cantonament alături de noua sa echipă, acolo unde pune la punct ultimele detalii pentru startul sezonului din Superligă. Marius Croitoru a vorbit despre declarațiile pe care le-a făcut recent Valeriu Iftime cu privire la plecarea sa de la gruparea moldavă.

Întrebat despre motivul plecării antrenorului de la echipa sa, finanțatorul lui FC Botoșani a oferit un răspuns mai acid, spunând „nu el ținea fotbalul din Moldova în spinare”.

„Ar trebui să fie mai decis în ce spune!” Marius Croitoru, răspuns pentru Valeriu Iftime



Tehnicianul echipei lui Adrian Mititelu a vorbit despre declarațiile făcute de Iftime, oferind un răspuns. Croitoru a declarat că finanțatorul moldovenilor ar trebui să fie mai hotărât în declarațiile pe care le face, remarcând că patronul lui FC Botoșani și-a schimbat discursul legat de plecarea lui și de impactul pe care l-a avut la echipă.

„Normal că nu țineam fotbalul din Moldova în spinare. E puțin confuz în declarații, acum câteva luni eram cel mai bun, acum nu țineam fotbalul în spinare, ar trebui să fie mai ferm în ce spune, să se hotărască, să spună ce am făcut. Chiar nu trebuie să spun eu ce am făcut, știți cel mai bine.

O dată spune așa, o dată așa, să se hotărască. Marea majoritate a transferurilor au fost bune, am mai dat chix, nu zic, dar am contribuit la ascensiunea multora. E treaba lui ce declară, eu știu ce am făcut acolo, dar că am stat o perioadă lungă a fost pentru că am avut rezultate, am ajuns și în play-off, au fost și alți antrenori înaintea mea și nu au avut rezultate.

Ar trebui să fie mai decis, o dată spune că eram bun, aduceam și nu știu ce făceam, altă dată că nu am făcut nimic. Îl las să vorbească, dacă îi face plăcere să vorbească atât de mult despre mine, îl las, eu nu am ce să vorbesc. Cât timp nu am făcut nimic, nu am fost o persoană importantă, de ce să îi pară rău?

Tot ce am făcut la Botoșani am făcut din plăcere, dacă domnul Iftime consideră că nu am făcut prea mult...”, a declarat Marius Croitoru la Digi Sport.

Declarațiile lui Valeriu Iftime



„Eu nu aș vrea să mai deschidem acest subiect. Nu are importanță de ce a plecat Marius de la noi. Important e să judecăm cum a putut Marius să stea 3 ani la noi și să facă performanță. Sau nu doar Marius. Și cum poate un club să țină un antrenor timp de 3 de ani.

Aș vrea să vorbesc despre Teja, nu despre Croitoru. Nu am fost supărat pe el. Croitoru nu mai e un subiect pentru mine. Am lucrat cu el, e un băiat de caracter, dar nu stau să mă gândesc ce face Croitoru.

Eu aș vrea să nu-l mai ridicăm pe Marius foarte, foarte sus. Dar să nu credeți că el e un șlefuitor de talente. O să vedeți că vom aduce jucători. La Botoșani se face scouting bun. Cu sau fără Marius au fost jucători buni la Botoșani. Asta fără să-i diminuez din merite lui Croitoru. Nu el ținea fotbalul din Moldova în spinare”, a declarat finanțatorul de la FC Botoșani.