Lovitura pentru Gigi Becali! L-a pierdut pe ultimul jucator dorit in aceasta vara! Cu cine semneaza

Alexandru Albu s-a inteles in cele din urma cu UTA Arad.

Fundasul central, Alexandru Albu (26 de ani) a fost unul dintre cei mai curtati jucatori din ultimele zile. Dorit cu insistenta de patronul FCSB-ului, Albu a ales pana la urma sa semneze cu "Batrana doamna". Fotbalistul apartine de Concordia Chiajna, dar in partea a doua a sezonului incheiat recent, a fost imprumutat la Academica Clinceni. Fundasul si-a dorit foarte mult sa ramana in Liga 1 si a ales nou-promovata, UTA. A declarat ca ii place orasul, proiectul, suporterii, dar si stadionul.

"Am urcat pe autostrada, vin la Arad. Prin intermediul lui Bogdan (n.r. – Apostu), cu care am o relatie foarte buna, m-am inteles cu UTA. Imi place proiectul, orasul, suporterii, stadionul, o echipa de traditie e greu de refuzat. Ma reintalnesc cu cativa dintre fostii mei colegi de la Chiajna, sunt sigur ca vom face o treaba buna impreuna. Am discutat putin la telefon si cu domnul Balint, de abia astept sa incepem sa lucram impreuna. Am avut si eu o scurta vacanta dupa ce mi-am terminat treaba cu Clinceniul, sunt pregatit sa-mi reiau antrenamentele cu noua mea echipa", a declarat Alexandru Albu pentru Sport Arad.

Pe urmele sale, pe langa FCSB, au mai fost Gaz Metan, Voluntari sau Clinceni. Fotbalistul a avut un mesaj si pentru Becali:

"Nu mai contează acum ce a fost, important este să joc bine cu UTA, să ne îndeplinim obiectivele și poate să dea nea’ Gigi (n.r. – Becali) un milion de euro pe mine la anul”, a incheiat Albu.