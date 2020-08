Masuri STRICTE impuse de Gigi Becali jucatorilor sai dupa cele patru cazuri de Covid-19! Anuntul facut de patronul FCSB

Gigi Becali va impune cateva reguli pe care jucatorii sai vor trebui sa le respecte cu strictete.

Patronul FCSB a transmis ca fotbalistii sai nu vor parasi baza, iar testele se vor efectua din doua in doua zile.

"Vom face teste acum din doua in doua zile, sa fim siguri, nu ne jucam, ca vin meciurile de Europa League. Bagam in carantina, bagam in cantonament, asa trebuie daca vrei sa faci ceva in viata. Toata lumea in cantonament, daca vrei sa faci ceva, toata lumea sta la baza, nu mai iese nimeni de acolo. Jucatorii si-asa iau foarte multi bani, sa stea in cantonament”, a declarat Gigi Becali la DigiSport.

Testele pozitive apartin fotbalistilor: Toma Niga, Razvan Udrea, Gabriel Simion si Alexandru Pantea.

Pentru FCSB urmeaza primul meci oficial din noul sezon, care se va disputa in deplasare, pe 20 august, impotriva Astrei.