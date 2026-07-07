Politehnica Timișoara, una dintre echipele cu pretenții la promovarea în Superliga României pentru sezonul 2026-2027, l-a prezentat pe Ianis Doană (18 ani), mijlocașul transferat de Dinamo în această vară.

Se pare că tânărul fotbalist nu ar fi intrat în planurile lui Nuno Campos pentru următoarea stagiune, motiv pentru care acesta a fost cedat. Poli Timișoara, echipă care a făcut senzație pe piața transferurilor, a profitat de situație și l-a transferat.

Ianis Doană, transferat de Poli Timișoara de la Dinamo

Mutarea a fost anunțată oficial în cursul zilei de marți. Ianis Doană a oferit și o primă reacție după transfer, pentr site-ul oficial al noii sale echipe.

„Sunt aici, în Banat, mă bucur că am venit la Timișoara și am venit pentru a ajuta echipa cât mai mult iar, la final, să ne îndeplinim principalul obiectiv – promovarea în prima ligă!

Am auzit că suporterii vin în număr cât mai mare la stadion și că sunt foarte atașați de Poli. Abia aștept meciurile cu ei în tribune”, a spus Ianis Doană.