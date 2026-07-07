OFICIAL OUT! Dinamo l-a cedat și a fost prezentat la noua sa echipă

OUT! Dinamo l-a cedat și a fost prezentat la noua sa echipă Superliga
SPORT.RO
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Dinamo a cedat un jucător la una dintre rivalele istorice.

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Politehnica Timișoara, una dintre echipele cu pretenții la promovarea în Superliga României pentru sezonul 2026-2027, l-a prezentat pe Ianis Doană (18 ani), mijlocașul transferat de Dinamo în această vară.

Se pare că tânărul fotbalist nu ar fi intrat în planurile lui Nuno Campos pentru următoarea stagiune, motiv pentru care acesta a fost cedat. Poli Timișoara, echipă care a făcut senzație pe piața transferurilor, a profitat de situație și l-a transferat.

Ianis Doană, transferat de Poli Timișoara de la Dinamo

Mutarea a fost anunțată oficial în cursul zilei de marți. Ianis Doană a oferit și o primă reacție după transfer, pentr site-ul oficial al noii sale echipe.

„Sunt aici, în Banat, mă bucur că am venit la Timișoara și am venit pentru a ajuta echipa cât mai mult iar, la final, să ne îndeplinim principalul obiectiv – promovarea în prima ligă!

Am auzit că suporterii vin în număr cât mai mare la stadion și că sunt foarte atașați de Poli. Abia aștept meciurile cu ei în tribune”, a spus Ianis Doană.

Poli Timișoara, show pe piața transferurilor

Politehnica Timișoara a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, marți, 23 iunie, jucătorii transferați în pauza competițională, precum și proiectele clubului pe termen scurt și mediu.

Până acum, pentru sezonul 2026-27 al Ligii 2, la Poli Timișoara au sosit: Luca Ungureanu (portar, 18 ani, ex-Timișul Șag), Andras Huszti, Sebastian Itu, Ştefan Ştefanovici, Andrei Artean, Ovidiu Popescu, Mihai Dolghi, Dan Ştefan Spătaru, Mihai Bonţ, Aurelian Chiţu și Stephan Drăghici.

„Ce urmează e mereu cel mai important. Din punctul meu de vedere plecăm favoriți. Obiectivul meu personal e să promovăm în prima ligă. Sunt foarte mulțumit de campania de transferuri. La ce jucători au venit e normal. Cred că s-a făcut o campanie care de foarte mulţi ani la Poli Timișoara nu s-a mai făcut”, a spus Dan Alexa.

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