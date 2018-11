Primarul din Pitesti, mesaj pentru fanii care cer INTERZICEREA FCSB in oras! Ce le-a transmis

Gigi Becali a anuntat ca FCSB va juca derby-ul cu CFR la Pitesti.

Fanii lui FC Arges nu o vor pe FCSB la ei in oras! Becali e fortat sa mute echipa, dupa inchiderea National Arena. Ros-albastrii au vrut sa mearga initial la Giurgiu, insa Becali s-a razgandit si a anuntat ca a fixat partida cu CFR la Pitesti.

Primarul orasului, Cornel Constantin Ionica, sustine ca va raspunde afirmativ la o solicitare oficiala a FCSB, care nu a venit inca.

"Pana in acest moment nu am primit nici o solicitare ferma din partea oficialilor de la FCSB de a disputa acele meciuri pe Stadionul Nicolae Dobrin din Pitesti. Daca vom primi o solicitare scrisa in acest sens, o vom analiza si vom da un raspuns. Pana in acest moment va pot spune ca a fost doar o simpla discutie de principiu pe acest subiect", a spus primarul conform contului de facebook al celor de la FC Arges.

"Am vazut si eu reactiile care au aparut dupa ce oficialii de la FCSB au spus ca iau in calcul stadionul din Pitesti pentru aceste trei meciuri. Pitestenii trebuie sa stie ca noi ii pretuim pe suporterii lui FC Arges, echipa noastra de suflet, dar in fotbal nu trebuie sa avem incrancenari. Daca vor face o solicitare ferma, iar raspunsul nostru va fi afirmativ, totul va fi transparent si in conditiile legii. Va fi in beneficiul fotbalului. Stiu ca oamenii isi doresc sa vada meciuri de Liga I pe acest stadion. La Pitesti au mai jucat acum cativa ani Steaua, Dinamo, Universitatea Craiova si nu au plecat cu nimic de la stadion. Nu au incurcat cu nimic echipa noastra”, a mai spus edilul.

Becali incearca sa plateasca el schimbarea de gazon de pe National Arena, care a fost distrus in urma unui eveniment oragnizat de Primaria Bucuresti.

"Jucam la Pitesti. Eu nu cer favoruri Gabrielei Firea, chiar daca e fina mea. Mi-e jena sa-i cer, dar cred ca a vazut fina ca un gazon se poate baga azi si peste o saptamana se poate juca si costa 60.000 de euro. Cred ca isi poate spala imaginea repede cu 60.000. Cred ca daca pune gazon si joaca peste trei saptamani FCSB a inchis gura la toata lumea. Am reparat imediat. De ce sa faca licitatie? Il platesc eu, sa scada din chirie. Daca se vrea, se poate”, a spus recent Becali, la Digi.