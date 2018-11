Le-au INTERZIS titlul, acum vor sa o bata din nou: "Norocul lor cu pauza pentru nationale! Voiam sa jucam acum cu FCSB!"

Romania - Lituania va fi pe 17 noiembrie de la ora 21.45 in direct la Pro TV.

FCSB joaca in etapa urmatoare din Liga 1 cu Poli Iasi, cea care a obtinut o victorie mare in ultima etapa, 2-1 pe terenul Astrei! Doar Poli Iasi si Gaz Metan au castigat in ultima etapa, restul partidelor incheindu-se la egalitate! Astfel, cei de la Iasi sunt tristi de pauza competitionala pentru partidele nationalei cu Lituania si Muntenegru care vor fi transmise in direct de Pro TV.

”Nu prea ne cade bine aceasta intrerupere. Venim dupa o victorie mare, obtinuta pe fondul unui joc foarte bun si ne-am fi dorit sa jucam imediat cu FCSB. Dar chiar si dupa intrerupere sunt sigur ca vom arata foarte bine in fata FCSB-ului si vom da totul pentru a lua cele trei puncte” a spus Andrei Cristea, conform 100Sport.

Si patronul celor de la Poli Iasi considera ca FCSB e avantajata de intreruperea campionatului: ”Sa fiu sincer, aceasta intrerupere nu prea cade bine pentru noi. Venim dupa un rezultat foarte bun, baietii au un moral bun, au incredere, au ritm. Am fi preferat sa jucam acum cu FCSB. In aceasta pauza vom avea doi jucatori la loturile nationale, pe Platini si Flores, avem si trei suspendati pentru viitorul meci, Rus, Qaka si Sin, dar indiferent de circumstante sunt convins ca echipa va arata foarte bine in meciul urmator” a declarat Adrian Ambrosie.

Poli Iasi a castigat in sezonul trecut in play-off cu FCSB cu 1-0, scor care a ajutat-o pe CFR Cluj sa castige titlul. In tur, FCSB s-a impus pe National Arena cu 4-0.