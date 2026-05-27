Achraf Hakimi, fundaşul lateral al echipei Paris Saint-Germain, şi Brahim Diaz, mijlocaşul ofensiv al formaţiei Real Madrid, sunt vedetele echipei naţionale a Marocului pentru Cupa Mondială de fotbal 2026, anunţată marţi de selecţionerul Mohamed Ouahbi, informează AFP.

Mohamed Ouahbi, numit selecționer acum trei luni

Numit în funcţie în urmă cu trei luni, în locul lui Walid Regragui, Ouahbi a păstrat nucleul esenţial al echipei care a participat la Cupa Africii pe Naţiuni în decembrie-ianuarie, cu portarul Yassine Bounou, fundaşul Noussair Mazraoui, mijlocaşii Neil El Aynaoui şi Bilal El Khannouss şi atacantul Ayoub El Kaabi.

În apărare, selecţionerul "Leilor din Atlas'' l-a convocat pe experimentatul Nayef Aguerd, absent de pe teren după o intervenţie chirurgicală la jumătatea lunii martie, pentru a-şi trata o pubalgie persistentă.

Lista lui Ouahbi include, de asemenea, tinere talente, precum fundaşul Issa Diop şi mijlocaşul Samir El Mourabet.

Tânăra speranţă franco-marocană a clubului Lille OSC, Ayoub Bouaddi, care a decis la jumătatea acestei luni să reprezinte Marocul, a fost la rândul său convocată pentru Mondialul din această vară.

"Procesul de selecţie s-a desfăşurat pe o perioadă foarte scurtă. Am avut un singur cantonament în martie, pe care ne-am bazat foarte mult", a explicat selecţionerul în cursul unei conferinţe de presă la Sale, lână capitala Rabat.

Maroc, în grupă cu Brazilia, Scoția și Haiti

Acest anunţ vine la finalul unui prim stagiu de pregătire de cinci zile, care a reunit o listă extinsă de 28 de jucători, şi după un meci-test cu Burundi (5-0), jucat marţi seara.

Marocul îşi va face debutul la Cupa Mondială 2026 pe 14 iunie, împotriva Braziliei, în carul Grupei C, din care mai fac parte Scoţia şi Haiti.

Lotul Marocului pentru Campionatul Mondial din 2026

Portari:

Yassine Bounou (Al-Hilal/Arabia Saudită), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR);

Fundaşi:

Noussair Mazraoui (Manchester United/Anglia), Anas Salah-Eddine (PSV Eindhoven/Olanda), Youssef Bellammari (Al Ahly SC/Arabia Saudită), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Franţa), Zakaria El Ouahdi (KRC Genk/Belgia), Nayef Aguerd (Olympique Marseille/Franţa), Chadi Riad (Crystal Palace/Anglia), Redouane Halhal (KV Mechelen/Belgia), Issa Diop (Fulham FC/Anglia);

Mijlocaşi:

Samir El Mourabet (RC Strasbourg/Franţa), Ayoub Bouaddi (Lille OSC/Franţa), Neil El Aynaoui (AS Roma/Italia), Sofyan Amrabat (Betis Sevilla/Spania), Azzedine Ounahi (Girona FC/Spania), Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart/Germania), Ismael Saibari (PSV Eindhoven/Olanda);

Atacanţi:

Abdesamad Ezzalzouli (Betis Sevilla/Spania), Chemsdine Talbi (Sunderland AFC/Anglia), Soufiane Rahimi (Al-Ain FC/EAU), Ayoub El Kaabi (Olympiakos Pireu/Grecia), Brahim Diaz (Real Madrid/Spania), Yassine Gessim (RC Strasbourg/Franţa), Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Frankfurt/Germania).

Rezerve:

El Mehdi Al Harrar (Raja Casablanca), Amine Sbai (Angers SCO/Franţa), Marwane Saadane (Al-Fateh SC/Arabia Saudită). Agerpres