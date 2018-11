Oferta de 500.000 de euro pentru portarul dorit de Becali la FCSB! Anunt de ULTIMA ORA despre transfer

Nemultumit de prestatiile lui Balgradean, Gigi Becali a incercat sa-l ia pe Plamen Iliev de la Astra Giurgiu, jucator pe care l-a mai vrut si in urma cu un an.

Jucatorul ramane liber de contract vara viitoare si a refuzat prelungirea cu Astra, astfel ca poate sa negocieze un contract inca din pauza de ierna. Era momentul perfect pentru Becali, insa MM si Dica s-au opus mutarii si au cerut incredere completa in Balgradean.



"Nu ne intereseaza Iliev. Acum, nu ca ma pricep eu la portari, Meme si Dica nu vor. Ce sa fac? Cel mai bun portar din Romania e 'Belgradean'. Dar 'Belgradean' nu mai este ca la inceput, nu e atent. La inceput era maimuta. Acum nu stiu, lasa ca o sa-i atrag eu atentia sa fie din nou maimuta. Maimuta, ma refer la miscari. Cand l-am luat, cand a fost la Dinamo, era maimuta. Ce sa fac? Daca ei nu vor, daca antrenorul nu vrea?", a explicat Becali.

Presa bulgara anunta azi ca turcii de la Konyaspor vor sa profite de situatia lui Iliev si vor sa-l transfere inca din aceasta iarna de la Astra, cu 500.000 de euro. Portarul ar primi si un contract mult mai bun, de 25.000 de euro pe luna la Konya.

