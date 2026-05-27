Lovitură de teatru! Un antrenor italian ar fi dorit la un club din Superliga

Cu sezonul încheiat, cluburile din Superliga României pregătesc deja mutările pentru următoarea stagiune. 

Corvinul Hunedoara, echipa care a promovat direct în Superliga României în acest sezon, ar fi unul dintre cluburile care sunt gata să facă o schimbare drastică. 

Daniele Bonera ar fi dorit la Corvinul Hunedoara

Conform TuttoMercatoWeb, Daniele Bonera, antrenorul italian rămas angajament după despărțirea de Milan Futuro, este gata să revină în antrenorat. Tehnicianul de 44 de ani ar fi dorit de mai multe cluburi din Serie C, dar și de anumite echipe din afara Italiei. Unul dintre cluburile italiene interesate de Daniele Bonera este Renate, dar și Lumezzane sau Trento se interesează de fostul fundaș. 

Partea interesantă este când vine vorba despre echipele din afara Italiei care sunt interesate de Bonera. Sursa citată susține că una dintre acestea Este Corvinul Hunedoara, echipa care a promovat recent în Superliga României sub comanda lui Florin Maxim. Informația apărută în presa italiană este neașteptată în condițiile în care Florin Maxim a transmis clar că nu are de gând să o părăsească pe Corvinul.

Totuși, contractul lui Maxim va expira, iar, deocamdată, antrenorul nu a primit o propunere pentru prelungirea înțelegerii. 

Nu mai am contract, dar îmi doresc să rămân”, declara Maxim în urmă cu doar câteva zile. 

Rămâne de văzut dacă informațiile italienilor se vor adeveri în condițiile în care Florin Maxim este antrenorul care a reușit să o promoveze pe Corvinul Hunedoara în Superliga României după 34 de ani.

Bonera s-a aflat și pe lista lui FCSB

Chiar Mihai Stoica dezvăluia recent că a insistat să îl aducă pe bancă pe tehnicianul italian înainte de a fi instalat Marius Baciu.

Eu am avut altă variantă. Am vrut antrenor străin din multe motive. Primul nume de pe listă pe care îl propuneam era Daniele Bonera. A fost fotbalist de echipa naţională a Italiei. A fost secundul lui Marco Giampaolo la AC Milan. Apoi a venit Pioli, iar Bonera a rămas pe încredere.

Cu ei doi a luat AC Milan campionatul. Îl sunasem pe Ciprian Tătăruşanu să îl întreb cum este ca om, iar referinţele erau impecabile”, a spus Mihai Stoica.

