EXCLUSIV! FCSB si-a gasit stadion pentru finalul anului: "Suntem de acord! Gazonul arata foarte bine aici!" Unde se muta echipa lui Dica

FCSB si-a gasit stadionul pentru duelurile cu Gaz Metan, CFR Cluj si Viitorul din finalul lui 2018.

FCSB a ramas fara stadion dupa ce Primaria Bucuresti a anuntat inchiderea National Arena pana cand gazonul va fi refacut. Prima varianta anuntata de patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a fost Pitesti. S-a razgandit insa dupa ce fanii lui FC Arges au protestat impotriva venirii stelistilor la Pitesti. Becali a anuntat apoi ca Giurgiu reprezinta o varianta iar cei de la Astra sunt de acord.

"Am accepta ca FCSB sa joace la Giurgiu. E un club cu care noi avem o relatie foarte buna, foarte multi jucatori de la noi joaca la FCSB si am accepta ideea ca ei sa joace pe terenul nostru" a declarat Dani Coman pentru Pro TV.

Spre deosebire de National Arena, la Giurgiu nu sunt probleme cu terenul de joc: "Gazonul in momentul de fata arata foarte bine" a mai spus Coman.

FCSB mai are o saptamana la dispozitie - conform regulamentului, stadionul pe care va fi jucata o partida din Liga 1 trebuie anuntat cu 10 zile inaintea meciului. Avantajul FCSB-ului este ca in urmatoarea etapa joaca in deplasare, cu Poli Iasi. Primul meci considerat pe teren propriu va fi pe 2 decembrie, cu Gaz Metan.