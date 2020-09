Prima reactie a Craiovei dupa ce au anuntat cazurile de coronavirus: "Incercam sa nu ajungem ca FCSB"

Universitatea Craiova a anuntat cazuri de infectari cu Covid-19 in cadrul clubului.

Doi fotbalisti au fost depistati pozitiv, dar si o persoana din cadrul personalului auxiliar. Sorin Cartu a confirmat ca cei doi fotbalisti infectati sunt Pap si Tudorie. De asemenea, oficialul Craiovei a declarat ca situatia este sub control si ca saptamana urmatoare se va face o nou testare.

"Da, este vorba despre Pap si Tudorie, cam asa este situatia. O sa treaca in izolare. Urmeaza un protocol. Ne-am luat toate masrurile. Am plecat la Pitesti cu doua autocare. Asta e. Saptamana urmatoare se va face o alta testare. Nu puteam sa ii mai testam o data. I-am testat o data inainte sa meci. Cand sa ii mai testez, maine? Nu amanam meciul cu Iasiul, restul sunt negativi. Vedem, vine si intreruperea de campioant, lucrurile nu sunt chiar atat de grave. Deciziile o sa se ia intr-o discutie din asta cu cadre medicale care sa explice exact care e situatia. Incercam sa nu ajungem ca FCSB. Noi mergem pe experienta lor si pe ce spune doctorul pentru ca a tinut foarte bine sub control situatia", a declarat Sorin Cartu pentru DigiSport.