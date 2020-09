Universitatea Craiova s-a despartit de un atacant! Fotbalistul a fost cedat definitiv la o noua echipa

Craiova s-a despartit de un fotbalist care nu intra in planurile antrenorului Cristiano Bergodi.

Craiova a ajuns la o intelegere cu Chiajna pentru a-l ceda definitiv pe atacantul Andrei Burlacu. Atacantul a fost imprumutat la Concordia in a doua parte a sezonului trecut, iar acum va face pasul permanent la echipa antrenata de Erik Lincar, anunta Fanatik.

Imprumutat la sfarsitul lui februarie, Burlacu a evoluat doar 2 partide pentru Concordia si a reusit sa inscrie in gol. In prima parte a sezonului trecut, atacantul a fost imprumutat la Chindia Targoviste, in Liga 1, unde a inscris 1 gol in 14 meciuri.

Nascut la Botosani, Burlacu a ajuns la juniorii Craiovei in 2014, insa nu a reusit sa se impuna in Banie.

Doar 54 de meciuri a prins pentru prima echipa a oltenilor si a reusit sa inscrie 6 goluri.