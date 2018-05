Prima plecare de la CFR dupa ce ardelenii au castigat titlul! Poate ajunge la o semifinalista de Liga Campionilor: suma de transfer

CFR Cluj a castigat titlul in acest sezon, iar ardelenii pregatesc deja campania de transferuri pentru a putea ajunge in grupele UEFA Champions League.

Alibec, Budescu si, mai nou, Baluta au intrat pe lista CFR-ului, insa echipa clujeana va pierde si un jucator de baza. Cristi Manea va reveni la Apollon Limasol, echipa care l-a imprumutat doar pentru acest sezon la CFR.

Manea ar putea pleca si de la Limasol. Potrivit ProSport, de fundasul roman se intereseaza AS Roma. Italienii l-au urmarit in mai multe randuri la meciurile din acest campionat si par dispusi sa faca o oferta concreta in vara. Cipriotii cer 2 milioane de euro in schimbul fundasului dreapta in varsta de 20 de ani.

Manea a fost unul dintre jucatorii importanti ai CFR-ului, fotbalist pe care Dan Petrescu s-a bazat in lupta pentru titlu. Manea a ratat un singur meci din sezonul in care a castigat titlul, in restul partidelor fiind integralist.