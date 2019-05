Unul dintre cei mai buni jucatori de la CFR, OFERTA URIASA din Serie A! "Nu va asteptati sa luam 11 jucatori acum!"

CFR s-ar putea desparti in vara de unul dintre cei mai buni jucatori.

Manea este dorit in Serie A. Fundasul CFR-ului a fost unul dintre cei mai buni si mai constanti jucatori ai lui Dan Petrescu in sezonul in care ardelenii au castigat al doilea titlu consecutiv si ar putea pleca in vara.

Daniel Stanciu spune ca CFR-ul va incerca sa-l pastreze pe Manea pentru ca ardelenii nu vor sa faca prea multe transferuri in perioada de mercato din vara.

"Vom incerca sa il tinem pe Manea, am inceput discutiile. Dar, din cate am inteles, ar avea o oferta foarte buna din Serie A. Ne-am dori sa continuam colaborarea cu el, e un jucator tanar, de perspectiva. Se lucreaza, incercam sa acoperim anumite posturi. Vrem sa pastram acest nucleu de jucatori. Nu cred ca putem sa facem transferuri pe bani multi, pentru ca nu avem vreo garantie. Principalul obiectiv e calificarea intr-o grupa a cupelor europene. Vor fi investitii, dar nu va asteptati sa luam 11 jucatori acum", a declarat Daniel Stanciu pentru DigiSport.