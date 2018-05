N-au facut nici macar TURUL STADIONULUI! Cat de departe se afla, de fapt, CFR-ul de Cluj: sute de mii de oameni erau in strada, CFR-ul s-a ascuns la baut in bar

Clujenii s-au bucurat pe strazi de zilele orasului in perioada 17-20 mai!

CFR-ul n-a avut insa inspiratia (sau dorinta) de a se bucura alaturi de oameni pentru titlul castigat in Liga 1. Ieri, ultima zi din sarbatorile orasului se putea incheia cu aplauze pentru campionii Clujului. Dupa cateva minute de bucurie pe stadion, CFR-ul s-a dus insa la intuneric, intr-un restaurant, unde jucatorii, familiile lor si alti apropiati ai clubului au petrecut pana dimineata.

Pana in ultima zi a sarbatorii locale, peste 200 000 de oameni iesisera in strada pentru a celebra zilele orasului. Au avut loc actiuni in peste 30 de locuri din Cluj!