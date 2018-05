Asta ar fi MAREA LOVITURA a verii! Transferul de CHAMPIONS LEAGUE gandit de CFR Cluj: "S-ar plia pe jocul lui Dan Petrescu!"

CFR Cluj este noua campioana a Romaniei.

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

CFR Cluj isi continua traditia de a castiga campionate doar in anii pari. Au mai facut-o in 2008, 2010, 2012 si acum in 2018. Ardelenii isi pregatesc deja planul pentru sezonul urmator si pentru UEFA Champions League.

Pana acum s-a vorbit despre eventualele mutari ale lui Alibec si Budescu, insa presedintele CFR-ului ofera un nou nume. Alexandru Baluta ar putea ajunge si el in Ardeal in aceasta vara.

"Baluta e un jucator foarte interesant. Cred ca s-ar plia pe jocul lui Dan Petrescu, dar n-am discutat pana acum in privinta sa", a declarat Iuliu Muresan pentru ProSport.

Baluta mai are contract cu Craiova pana in 2021. Baluta s-a aflat si in vizorul celor de la FCSB si este cotat la 2 milioane de euro.