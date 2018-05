Se face MARELE transfer intre CFR si Steaua?! Raspunsul de ULTIMA ORA al lui Muresan dupa ce Becali l-a oferit pe Budescu

CFR pregateste campania de achizitii pentru Champions League!



Clujul are in plan mai multe lovituri ca sa forteze intrarea in Liga. Budescu e printre ele. Dar nu in schimbul a 3 milioane de euro. "Daca Becali il da cu un milion, asa cum a zis, suntem amatori", spune Iuliu Muresan.

Presedintele CFR-ului exclude varianta unui schimb intre Omrani si Budescu.

"Nu cred ca e posibil sa-i schimbam intre ei. Juactorii de prim rang nu se baga in asemenea schimburi. Am fi amatori sa-l luam pe Budescu pentru un milion de euro. L-am aduce imediat, chiar cred ca e un chilipir. Avem o lista de transferuri, vom vedea ce jucatori putem aduce. Suntem concurenti cu Steaua si Craiova, si acolo se investeste. Craiova ajunge cam la nivelul nostru si al Stelei, vine tare din urma", a spus Muresan la PRO X.