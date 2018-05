Raspunsul de ULTIMA ORA al CFR-ului dupa ce Becali a anuntat ca-l ia pe Omrani! Ce s-a intamplat la petrecerea de titlu

CFR Cluj vrea sa-l pastreze cu orice pret pe Omrani si din sezonul viitor.

Presedintele Iuliu Muresan spune ca a discutat chiar la petrecerea de titlu cu atacantul francez. I-a propus sa semneze o noua intelegere, care sa-l tina la cluj pana in 2020.

"Nu are o clauza de reziliere, e altceva in contractul lui. Gigi e indus in eroare de un impresar care a mers pe ideea ca al doilea contract al lui Omrani nu ar fi chiar semnat de el. Nici vorba, erau 3 persoane de la club de fata cand a semnat. Daca am compara semnaturile de pe primul si de pe al doilea contract am vedea ca sunt identice. Nu trebuie sa fii expert sa-ti dai seama, desi am cerut si noi o expertiza grafica. Sunt ale lui Omrani semnaturile, fara niciun dubiu. Am vorbit aseara sa ramana la noi inca un an fata de cel pe care-l mai are in contract. Mi-e drag, am o relatie foarte buna cu el. Am discutat si cu patronul nostru aseara, am vorbit, vrem sa-l pastram", a spus Muresan la PRO X.