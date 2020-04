Anuntul care ar putea DINAMITA Liga 1! Masura UEFA prin care CFR Cluj joaca in Europa League, iar FCSB direct in Liga Campionilor 

Oficialii UEFA s-au intalnit din nou pentru a discuta situatia cluburilor si a incerca reluarea campionatelor cat mai repede posibil.

Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, si-a reluat ideea in cadrul sedintei organizate prin video cu oficialii celor 55 de federatii membre, in care le recomanda acestora incheierea campionatelor si cupelor interne pe teren.

In cazul in care va fi imposibila reluarea campionatelor in timp util astfel incat sa nu afecteze sezonul urmator, UEFA ia in considerare un plan care ar putea starni numeroase conflicte.

Conform The Sun, forul continental ar putea numi echipele clasificate in cupele europene cu ajutorul coeficientului UEFA, fara sa ia in calcul clasamentele.

Daca se va aplica aceasta recomandandare, campioana en-titre si liderul clasamentului, CFR Cluj, nu ar avea loc in Liga Campionilor, fiind inlocuita chiar de FCSB, al carei coeficient este de 20.500 de puncte, in timp ce ardelenii au 12.500 de puncte.

Presedintele UEFA nu este in favoarea acestei solutii radicale, cautand sa incheie campionatele pe teren, insa ar putea sa o ia in considerare in cazul in care nu mai exista optiuni.