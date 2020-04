"Vreau sa luam titlul, dar pe teren!" Jucatorii de la CFR Cluj viseaza la al doilea titlu consecutiv 

Jucatorii de la CFR Cluj asteapta reluarea Ligii 1 pentru a putea cuceri titlul pe teren.

Mario Camora, fundasul de la CFR Cluj, se antreneaza si asteapta reluarea Ligii 1 pentru a lupta pentru titlul de campion. Liga 1 este intrerupta din cauza pandemiei de coronavirus si nu se stie o data exacta cand se va putea relua.

"Vreau sa luam titlul pe teren si sa scriem o istorie frumoasa. Sunt convins ca il vom incheia pe teren. Sunt la CFR din 2011, am castigat titlul si am participat in Liga Campionilor, cred ca e bine.", a declarat Camora la Digi Sport.

Portughezul care detine si cetatenie romana este mandru de performantele reusite cu CFR si trage din greu pentru a-si mai adauga un trofeu in palmares. Respecta cu strictete planurile impuse de dan Petrescu pentru a reusi acest lucru.

"Dan Petrescu se ocupa de noi prin telefon, ne da antreanamente. Fac cate trei antreanamente pe saptamana la teren si incerc sa ma mentin. In rest ma anatrenez acasa. E o situatie grea, dar noi am luat salariile la zi.", a mai adaugat Camora.

Camora a venit la CFR de la Nivel de Maio, echipa din ligile inferioare portugheze, si a devenit om de baza in Romania, unde s-a si stabilit.