Singurul om care il poate tine pe Arlauskis la CFR Cluj: "Singura persoana cu care ma duc la razboi, pentru el am venit!" Ce spune despre cetatenia romana

Giedrius Arlauskis este unul dintre cei mai doriti portari din Liga 1 la ora actuala si ar putea pleca de la CFR Cluj.

Unul dintre cei mai importanti si decisivi jucatori ai CFR-ului din Europa League, Giedrius Arlauskis, ar putea parasi echipa din Gruia. Cu toate astea, portarul lituanian a recunoscut ca exista un singur om care l-ar putea tine la CFR.

"Eu ma gandesc putin diferit si sunt putin cam nebun in privinta a cum vad lucrurile. Nu spun ca este bine, insa depinde ce gasesc la CFR Cluj. Pentru mine conteaza o persoana de la CFR, si daca de exemplu persoana aia nu va mai continua acolo, nu mai continui nici eu. E Marian Copilu.

Am fost contactat, nu pot minti. Am primit oferte, dar nu pot spune ca din Spania, Anglia, Germania si Italia, ci din tari diferite. Le-am spus tuturor sa astepte sa imi inchei contractul cu CFR, inclusiv lor le-am spus.

Chiar am vorbit cu Marian Copilu, singura persoana cu care ma duc in razboi, pentru el am venit la CFR. Cu el am avut treaba cea mai multa, e om de incredere, poate sa confirme toata lumea acest lucru", a declarat Arlauskis la DigiSport.

"Exclus sa imi iau cetatenia!"

Intrebat daca se gandeste sa isi ia cetatenia romana, asa cum se pregateste Mario Camora, Arlauskis a exclus aceasta varianta, oferind o explicatie.

"Exclus sa-mi iau cetatenia romana. Sunt omul care a vazut destule... Cand eram in Rusia, am fost ofertat de Anzhi Makhachkala, cand a fost povestea cu Eto'o: <<Te luam cu bani foarte multi daca devii cetatean rus>>. Am refuzat. La fel s-a intamplat si cu Zenit, in 2010 cand am ajuns, puteau sa joace doar 5 straini si 6 rusi, dupa au schimbat regulile. Sunt putini jucatori rusi buni si conta foarte mult sa fii portar din Rusia, nu strain. Si am refuzat indiferent ca era o propunere foarte buna financiar, pentru ca eu sunt din Lituania si iubesc tara atat de mult, incat niciodata nu as schima cetatenia. Eu pot sa iubesc, sa apreciez Romania. Daca intrebarea e daca ma vad traind in Romania, da, lejer, am intrebat familia si mi s-a raspuns, spre surprinderea mea, ca la Bucuresti, familia mea se simte foarte bine in Romania si eu la fel", a spus portarul.