Claudiu Niculescu spune ca CFR Cluj are 100% sanse sa devina campioana! "Daca se reia campionatul, ei au castig de cauza. Pot alinia 2-3 echipe"

Antrenorul Mioveniului e sigur ca ardelenii vor fi campioni.

Fostul dinamovist Claudiu Niculescu, in prezent antrenor in Liga 2, la Mioveni, crede ca echipele cu loturi numeroase vor fi avantajate daca meciurile se vor relua si se vor juca din 3 in 3 zile. In acest caz, Niculescu spune ca CFR Cluj nu are cum sa mai piarda titlul.

"CFR Cluj are o sansa mare acum. Oricum avea o sansa mare, dar acum are 100% sanse sa castige. Pot alinia 2 sau chiar 3 echipe. In toamna, ne aducem aminte, jucau joi cu o echipa si duminica cu alta echipa.

Va fi greu, vor fi accidentari... Sa faci 2 saptamani de pregatire, dupa 2 luni de pauza, e imposibil. E nevoie de o perioada lunga de pregatire dupa pauza asta totala. Imi aduc aminte, pe sistemul vechi, cand jucam eu, luam vacanta pe 7-8 decembrie, pana pe 7-8 ianuarie. Era vacanta lunga atunci. In prima saptamana, cand primeam mingea para venea o dinamita asa. Pana te reobisnuiesti e greu, dar aveam 6-8 saptamani de pregatire atunci.

Eu sper sa se joace, ca vor fi pierderi enorme. Si pentru Liga 1, dar si pentru Liga 2", a spus Niculescu, la DigiSport.