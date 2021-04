Oficialii lui Sepsi ies la atac dupa meciul cu FCSB! "Daca lasa jocul, nu e bine, daca fluiera prea mult, nu e bine! Si noi am avut penalty in tur"

Sepsi a remizat cu FCSB, 1-1, iar bucurestenii au acuzat arbitrajul.

Capitanul FCSB-ului, Florin Tanase, si patronul echipei, Gigi Becali, au vorbit in termeni dur despre arbitraj dupa remiza la Sepsi, iar Cornel Sfaiter, presedintele covasnenilor, si-a oferit si el punctul de vedere dupa partida. Acesta a adus aminte tuturor ca si la meciul tur au fost probleme, dar lumea nu a discutat atat de aprins, fiind in favoarea FCSB-ului.

"Eu zic ca a dus bine jocul, a fost faza aia cu Tanase, dar de la nivelul gazonului mi s-a ca a fost un arbitraj bun. Va spun sincer, in timpul meciului nu am sesizat faza. Arbitrii sunt si ei oameni, chiar si cei cu experienta au gresit. Am eu o analiza a mea, personala, dar nu o fac publica. Cand lasam jocul liber nu-i bine, cand fluie prea mult nu e bine, nu e vorba doar de Sepsi.

La meciul tur am avut un penalty, aduceti-va aminte. Gasim motiv mereu pe arbitrii, trebuie sa ne vedem de joc. Din sezonul viitor vom juca pe noul stadion, sper ca si cu spectatori. Speram sa adunam puncte in playoff si sa terminam pe locul 4, unde am fost cam tot sezonul regulat. Va fi o lupta frumoasa", a spus Cornel Sfaiter la Ora Exacta in Sport.