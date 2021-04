FCSB 2, lovita la Buzau! Steaua e tot mai departe in razboiul pentru promovare! Ce s-a intamplat in Metalul - FCSB 2

Weekend important in lupta pentru promovarea din seria a 4-a a ligii a 3-a!

Dupa victoria clara a Stelei cu Chiajna 2, 5-0, FCSB 2 a ramas la 4 puncte in spatele echipei din Ghencea cu 3 etape inainte de finalul sezonului regulat din C. Echipa secunda a clubului condus de Gigi Becali a facut doar 1-1 in deplasare, la Buzau, cu Metalul. Ciprian Timis a deschis scorul pentru ros-albastri in minutul 59, dar Alin Iacob a egalat dupa numai 7 minute.



Cel mai probabil, Steaua va termina prima in serie, astfel ca va avea avantajul de a intalni locul 2 din C3. Acolo, pentru promovare se bat Afumati si Mostistea Ulmu, despartite acum de numai doua puncte.

In cazul in care-si castiga barajele, Steaua si FCSB 2 se pot apoi intalni intr-un nou meci direct cu o miza uriasa: promovarea in liga a 2-a.

Clasamentul din C4