Petrea, daramat dupa egalul cu Sepsi! A fost furios si la golul lui Tanase. De ce e suparat antrenorul FCSB

Toni Petrea n-a putut sa se bucure nici la golul lui Tanase din minutul 6!

Antrenorul FCSB l-a vazut cazut pe Miron in propria jumatate de teren si s-a speriat rau. A simtit ca va trebui sa faca schimbare. Desi a dat impresia ca poate continua, aparatorul a fost pana la urma inlocuit in minutul 14 cu Oaida. Pana la pauza, Petrea a mai pierdut un om important. Si Olaru s-a accidentat.

"Am doi accidentati dupa acest joc pe care nici n-am reusit sa-l castigam. Asta ma preocupa foarte tare, sa vedem cat de grave sunt accidentarile lor. Asta ma preocupa.

Am luat gol din faza fixa, a fost oarecum norocos, nu dupa o faza lucrata, pe combinatii. Am luat gol, la 1-1 s-a jucat numai cu mingi lungi din partea lor. Ne-am mai creat ocazii, dar n-am reusit sa marcam.

Sper sa mizez pe unii dintre cei accidentati la Supercupa. Ne dorim sa castigam. Ar fi o performanta, ne vom gandi incepand de maine la meciul de joi. Ma ingrijoreaza accidentarile, am avut destule accidentari si la echipa a doua. Sper sa ne refacem cat mai repede, sa gasim solutii. E important daca terminam campionatul regulat pe primul loc, dar totul se va decide in playoff", a spus Petrea la Digisport.

Fundasul Iulian Cristea ii linisteste pe suporteri. FCSB va continua sa castige si in playoff, spune fotbalistul.

"Nu stiu daca am fost dominati, am avut si noi ocazii, au avut si ei. Stiam ca meciul va fi greu. Ne dorim sa inceapa playoff-ul, dar pana atunci mai avem un meci joi, Supercupa. Nu ne ingrijoreaza rezultatul de azi. Toata lumea zicea ca suntem campioni dupa ce am batut CFR-ul. Eram aceiasi baieti si atunci, si acum. Noi suntem pregatiti, sper sa nu fie grave accidentarile lui Miron si Olaru, avem nevoie de ei", a comentat Cristea.