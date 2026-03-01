CFR Cluj s-a impus în fața celor de la Farul, scor 2-1, într-un meci din runda 29 de Superliga care s-a jucat la Ovidiu.

Marcatorii clujenilor au fost Alibek Aliev (16') și Muhar (27'), în timp ce reușita gazdelor a purtat semnătura lui Ișfan (65').

În finalul meciului a avut loc o fază extrem de controversată, după ce Marian Huja l-a tras destul de clar de tricou pe Iustin Doicaru.

Iuliu Mureșan, declarație neașteptată după scandalul din Farul - CFR Cluj

Președintele lui CFR Cluj a fost întrebat despre penalty-ul pe care Farul l-a cerut în minutul 90+3, fază la care faultul făcut de Huja nu a fost sancționat de central, dar nici de arbitrii din camera VAR.

Iuliu Mureșan a avut la rândul său o declarație controversată și ar fi dat de înțeles că CFR Cluj nu are finanțe pentru a plăti arbitrii.

„Dar ce s-a petrecut? La ultima fază, în ultimul minut, acolo cred că a fost ofsaid înainte şi o ţinere reciprocă. Dacă VAR-ul intervenea, trebuia să spună că e ofsaid şi atunci nu mai conta.

Nu se poate da penalty când doi intervin la cap, amândoi sar la minge, eu nu cred că se pune problema.

Nu. Sigur nu! N-a fost ajutată pentru că... De ce să ne ajute?

Noi avem nişte probleme mari la club încât nu putem să... Nu ştiu, nu vreau să intru în amănunte. Nu facem nimic să rezolvăm ceva. Interpretaţi voi ce am vrut să spun! Am vrut să spun că suntem corecţi, nu investim în aşa ceva”, a spus Iuliu Mureșan într-o intervenție la Prima Sport.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj și-a asigurat locul în play-off-ul Superligii și a adunat 50 de puncte după 29 de meciuri.

De cealaltă parte, Farul se află pe poziția a 11-a și are 37 de puncte.