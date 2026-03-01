CFR Cluj s-a impus în fața celor de la Farul, scor 2-1, într-un meci din runda 29 de Superliga care s-a jucat la Ovidiu.

Marcatorii clujenilor au fost Alibek Aliev (16') și Muhar (27'), în timp ce reușita gazdelor a purtat semnătura lui Ișfan (65').

În finalul meciului a avut loc o fază extrem de controversată, după ce Marian Huja l-a tras destul de clar de tricou pe Iustin Doicaru.

Gigi Becali cere demiterea lui Kyros Vassaras: „Nimeni nu-l dă afară pe el?”

Patronul FCSB-ului a văzut faza din minutul 90+3, când nici centralul Florin Andrei, dar nici arbitrii din camera VAR, Ionuț Coza și Sebastian Gheorghe, nu au semnalat faultul evident din careul clujenilor.

Gigi Becali a fost scandalizat de decizia pe care au luat-o arbitrii și cere demiterea lui Kyros Vassaras.

„Eu dacă fac nu știu ce, merg la pușcărie, condamnat. Bă, dar Vassaras ăsta... Nimeni nu-l dă afară pe el?

Am auzit eu că e rudă el cu nu știu cine de la FIFA, dar noi facem fotbal cu milioane de euro ca să-l propulseze Vassaras pe Burleanu la FIFA sau la UEFA?”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj și-a asigurat locul în play-off-ul Superligii și a adunat 50 de puncte după 29 de meciuri.

De cealaltă parte, Farul se află pe poziția a 11-a și are 37 de puncte.