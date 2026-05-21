Cristi Chivu îl vrea la Inter, iar fotbalistul nu s-a ferit: „Milano e un oraș foarte frumos”

Cristi Chivu îl vrea la Inter, iar fotbalistul nu s-a ferit: „Milano e un oraș foarte frumos” Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu vrea să întărească lotul lui Inter în această vară.

TAGS:
chivuOumar SoletInterSerie AUdinese
Din articol

Cristi Chivu nu are prea mult timp la dispoziție să se bucure de eventul istoric făcut în acest sezon.

Antrenorul român pregătește strategia de mutări de la Inter, din această vară.

Fotbalistul dorit de Chivu, întrebat direct: „E adevărat că Inter e interesată de tine?”

  • Gettyimages 2272093844
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Antrenorul român va gândi alături de Beppe Marotta venirile și plecările de la Inter.

La capitolul veniri, Cristi Chivu își dorește să întărească apărarea lui Inter, astfel că ar dori un fundaș care a impresionat în sezonul trecut, în Italia.

Este vorba despre Oumar Solet, fundașul francez de la Udinese, care a oferit recent un interviu în Gazzetta dello Sport și a fost întrebat despre interesul lui Inter.

(n.r. E adevărat că Inter e interesată de tine?) E tare să fii asociat cu echipe mari, dar eu sunt concentrat pe friulani. Milan e un oraș foarte frumos, foarte viu.

(n.r. cei de la Udinese) M-au făcut să mă simt ca acasă și acum vreau să devin un jucător de elită. Nu mă gândesc așa mult la riscuri, poate că îți lipsește puțin curajul în în ceea ce privește încrederea în jucătorii tineri.

(n.r. despre participarea din trecut în Champions League) Da, m-a îmbogățit și mi-a oferit experiență, deci cu siguranță mi-aș dori să joc din nou”, a spus Oumar Solet, conform TMW.com.

Fundașul de 26 de ani a ajuns la Udinese în ianuarie 2025, după ce a rămas liber de contract în urma despărțirii de Salzburg.

Oumar Solet a evoluat în 37 de meciuri pentru echipa din Serie A în sezonul trecut, marcând trei goluri și oferind un assist.

Fotbalistul francez este cotat la 20 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Incident grav la Ministerul Transporturilor. Un lift în care se aflau 7 persoane s-a prăbușit. Starea victimelor
Incident grav la Ministerul Transporturilor. Un lift în care se aflau 7 persoane s-a prăbușit. Starea victimelor
ARTICOLE PE SUBIECT
Pleacă de la Inter! Cristi Chivu va lua decizia
Pleacă de la Inter! Cristi Chivu va lua decizia
Revoluția lui Chivu la Inter: Un titular e gata de plecare la Bayern, iar pe listă sunt doi fundași noi
Revoluția lui Chivu la Inter: Un titular e gata de plecare la Bayern, iar pe listă sunt doi fundași noi
Chivu se apucă de transferuri! Doi fundași de la FC Barcelona și Tottenham, pe lista românului
Chivu se apucă de transferuri! Doi fundași de la FC Barcelona și Tottenham, pe lista românului
Fabrizio Romano a făcut anunțul: Chivu semnează!
Fabrizio Romano a făcut anunțul: Chivu semnează!
Jucătorul lui Cristi Chivu vrea să se retragă la Inter: ”Nu mă imaginez în altă parte”
Jucătorul lui Cristi Chivu vrea să se retragă la Inter: ”Nu mă imaginez în altă parte”
ULTIMELE STIRI
Djokovic, campion la Roland Garros 2026? Coincidența care se poate repeta, după numirea surprinzătoare a noului antrenor
Djokovic, campion la Roland Garros 2026? Coincidența care se poate repeta, după numirea surprinzătoare a noului antrenor
Mesajele lui Bernardo Silva și Manchester City la despărțire!
Mesajele lui Bernardo Silva și Manchester City la despărțire!
S-a pronunțat decizia finală pentru Mario Iorgulescu. Câți ani va sta la închisoare fiul președintelui LPF
S-a pronunțat decizia finală pentru Mario Iorgulescu. Câți ani va sta la închisoare fiul președintelui LPF
Neymar, OUT! Decizia staff-ului Braziliei înainte de Campionatul Mondial
Neymar, OUT! Decizia staff-ului Braziliei înainte de Campionatul Mondial
Și totuși România joacă la un Mondial de fotbal în 2026! Tragerea la sorți este azi: grupa horror vs grupa ușoară
Și totuși România joacă la un Mondial de fotbal în 2026! Tragerea la sorți este azi: grupa horror vs grupa ușoară
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Tun financiar pentru starul de la FCSB: ofertă pe masă de 5.100.000 de €!

Tun financiar pentru starul de la FCSB: ofertă pe masă de 5.100.000 de €!

Sergio Ramos blochează transferul unui internațional român

Sergio Ramos blochează transferul unui internațional român

Atacantul adus cu mare tam-tam de Becali regretă transferul la FCSB: „Dacă aș putea întoarce timpul...”

Atacantul adus cu mare tam-tam de Becali regretă transferul la FCSB: „Dacă aș putea întoarce timpul...”

Motivul pentru care titularul de la FCSB vrea să părăsească echipa! Dezvăluirea făcută în străinătate

Motivul pentru care titularul de la FCSB vrea să părăsească echipa! Dezvăluirea făcută în străinătate

„Tenismena cheală.” Cum a pierdut Bouchard milioane de euro într-o după-amiază în care se plictisea

„Tenismena cheală.” Cum a pierdut Bouchard milioane de euro într-o după-amiază în care se plictisea



Recomandarile redactiei
S-a pronunțat decizia finală pentru Mario Iorgulescu. Câți ani va sta la închisoare fiul președintelui LPF
S-a pronunțat decizia finală pentru Mario Iorgulescu. Câți ani va sta la închisoare fiul președintelui LPF
Pleacă Radu Drăgușin de la Tottenham? Impresarul a oferit ultimele detalii
Pleacă Radu Drăgușin de la Tottenham? Impresarul a oferit ultimele detalii
Djokovic, campion la Roland Garros 2026? Coincidența care se poate repeta, după numirea surprinzătoare a noului antrenor
Djokovic, campion la Roland Garros 2026? Coincidența care se poate repeta, după numirea surprinzătoare a noului antrenor
Neymar, OUT! Decizia staff-ului Braziliei înainte de Campionatul Mondial
Neymar, OUT! Decizia staff-ului Braziliei înainte de Campionatul Mondial
Încep pregătirile pentru cupele europene: două mutări la FCSB
Încep pregătirile pentru cupele europene: două mutări la FCSB
Alte subiecte de interes
Anunt bomba! Cristi Chivu, ofertat de o echipa din Romania! Ce s-a intamplat si ce spune impresarul fostului fotbalist
Anunt bomba! Cristi Chivu, ofertat de o echipa din Romania! Ce s-a intamplat si ce spune impresarul fostului fotbalist
Giovanni Becali a DEZVALUIT tot! De ce s-a retras Chivu din fotbalul romanesc! "S-a dus mai la fund!"
Giovanni Becali a DEZVALUIT tot! De ce s-a retras Chivu din fotbalul romanesc! "S-a dus mai la fund!"
Chivu, transfer controversat. Jucătorul acuzat de agresiune sexuală, pe lista lui Inter
Chivu, transfer controversat. Jucătorul acuzat de agresiune sexuală, pe lista lui Inter
Spionii lui Chivu, la meciul lui Dan Șucu: ”Țintă pentru fereastra de transferuri”
Spionii lui Chivu, la meciul lui Dan Șucu: ”Țintă pentru fereastra de transferuri”
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
CITESTE SI
Detaliul ascuns din rochia de mireasă a lui Meghan Markle, care a intrat în istorie | GALERIE FOTO

stirileprotv Detaliul ascuns din rochia de mireasă a lui Meghan Markle, care a intrat în istorie | GALERIE FOTO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Incident grav la Ministerul Transporturilor. Un lift în care se aflau 7 persoane s-a prăbușit. Starea victimelor

stirileprotv Incident grav la Ministerul Transporturilor. Un lift în care se aflau 7 persoane s-a prăbușit. Starea victimelor

Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

stirileprotv Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!