Pregateste FCSB mutarea care ii aduce toate trofeele?! Reghecampf nu exclude o revenire pe banca ros-albastrilor: "Ma intorc la FCSB in conditiile astea!"

Laurentiu Reghecampf ii umple pe fanii ros-albastrilor de sperante cu ultimele declaratii facute.

Fostul antrenor al lui FCSB a vorbit despre o posibila revenire pe banca tehnica a ros-alabastrilos, iar declaratia sa a pus fanii pe jar.

"Daca as reveni la FCSB nu as mai pleca in urmatorii 3-4 ani de acolo. Mi-as dori un proiect. Eu cand am venit prima data la Steaua au fost 7 sau 8 ani de cand nu mai castigase titlul. Acum sunt 4 ani. Sa vedem. Eu niciodata n-am sunat sau nu am vorbit sa spun ca vreau sa vin acolo. Cand toate lucrurile se aseaza se va face acest lucru. Eu nu ajungeam ceea ce sunt daca nu antrenam Steaua.

Singura echipa pe care imi doresc sa o antrenez in Romania este Steaua sau FCSB, cum vreti sa ii spuneti. FCSB are antrenor si acest lucru trebuie respectat. Nu vreau sa facem scenarii ca vin sau nu la Steaua", a spus Laurentiu Reghecampf la Realitatea Sportiva.

Laurentiu Reghecampf a fost antrenor la FCSB de doua ori, in perioada 2012-2014, iar apoi din 2015 pana in 2017, cand a plecat la Al-Wahda. Reghe a castigat de doua ori campionatul cu ros-albastrii si o data Supercupa Romaniei. In prezent este antrenorul lui Al-Wasl.