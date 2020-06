Gigi Becali, o noua colaborare cu Reghecampf? Antrenorul pare tentat de o revenire la FCSB! Patronul a dat raspunsul

Reghecampf spunea ca s-ar intoarce doar la FCSB si doar de dragul de a lucra cu Gigi Becali.

Gigi Becali a raspuns pe fuga la declaratiile lui laurentiu Regheccampf. Patronul FCSB a fost chemat la Curtea de Apel din Craiova, ca martor in dosarul in care Mititelu e acuzat de evaziune fiscala.

Rapsunsul dat pe fuga de Becali a fost si foarte clar: "Si eu spun asa, Vintila sta la FCSB pana la moarte." De Laurentiu Reghecampf se leaga cele mai mari performante ale FCSB din ultima perioada. Cu el pe banca, echipa ros albastra a cucerit doua din ultimele trei titluri si a reusit sa o elimine pe Ajax din optimile Europa League.

"As lucra doar cu Gigi Becali si m-as intoarce doar la FCSB. Este foarte important in relatia cu Gigi sa stii cum sa vorbesti. Chiar ieri am vorbit cu el. Eu am fost primul antrenor care i-a spus lui Becali ca schimba dupa 20 de minute si mi-a zis <<Nu se poate asta>>.

Eu nu ma pot supara pe el. Am stiut sa ii explic toate lucrurile care se intampla la echipa. El este foarte linistit cand vede ca jocul merge bine la echipa.", spunea Laurentiu Reghecampf la Digi Sport.