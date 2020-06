Reghecampf a venit langa FCSB si fanii ei! Anuntul momentului: "Voi face asta de fiecare data cand voi fi chemat!"

Laurentiu Reghecampf e membru de onoare al Asociatiei 'Salvati Steaua'.

Reghe a fost aparitia-surpriza a conferintei de presa la care mai multi lideri ai suporterilor au oficializat crearea asociatiei. Antrenorul lui Al Wasl a cerut ca gestul sau sa nu fie interpretat drept o tentativa de ofensiva asupra lui Vintila.

"Sunt aici in calitate de fan. Asa cum ei au fost alaturi de mine cand am fost antrenor, n-aveam cum sa refuz aceasta invitatie. Sunt onorat sa fiu aici. Sunt fan! Cred ca echipa FCSB - Steaua... eu cred ca FCSB este Steaua. Asa e pentru mine, nu pot sa spun altfel. E foarte important ca fanii sa se stranga, sa fie alaturi de echipa. Fotbalul fara fani nu are nicio culoare. Toate meciurile se joaca fara spectatori din cauza pandemiei, lucrurile nu sunt cum ar trebui sa fie la un meci de fotbal. In momentul cand aceste lucruri se vor rezolva, cred ca suporterii vor ajuta foarte mult. Vreau sa ii asigur pe toti ca voi fi mereu alaturi de ei, daca pot sa ajut, o fac cu mare placere", a spus Reghecampf.