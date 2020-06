"Nu am sa ajung victima, sa merg sa imi plang de mila la TV!" Atac DUR al lui Reghecampf la adresa lui Duckadam dupa dezvaluirile facute 

"Eroul de la Sevilla" a facut, in urma cu cateva zile, o serie de declaratii despre Laurentiu Reghecampf.

Helmuth Duckadam a povestit ca fostul antrenor al lui FCSB era turnatorul lui Gigi Becali.

Acum Reghecampf a reactionat dur, comentand situatia actuala in care se afla fostul presedinte de imagine al clubului "ros-albastru".

"Il respect pe Helmuth. Nu inteleg de ce mai discuta despre Steaua daca nu a fost dorit. Eu as inchide subiectul! Dar eu sunt Reghecampf si gandesc altfel. Nu am sa ajung victima in viaaa asta si nici nu imi plang de mila la TV. Patronul Stelei, ca sa intelegeti si sa inchideti acest subiect, vorbea doar cu mine. Nu mergea sa sune la Helmuth", a declarat Laurentiu Reghecampf pentru ProSport.

Iata si comentariul lui Helmuth Duckadam cu privire la fostul antrenor al FCSB-ului:

"A fost un meci la Astra, in care am pierdut cu 4-3 sau ceva in genul asta, oricum a fost un scor foarte mare si dupa meci am avut o declaratie undeva ca avem probleme cu fundasii centrali. Gresisera in acea partida. Dupa aceea, m-a sunat patronul, deci nu Reghecampf, ci patronul, sa imi explice ca asta e echipa, astia sunt jucatorii, atatia bani a avut sa cumpere acei jucatori. Totul trecea pe la patron.

Daca aveau ceva sa imi reproșeze, ii spuneau patronului. Eram convins ca venea dinspre Reghecampf, dar nu era problema, eu nu m-am suparat pe chestii din astea. Eram obisnuit, unii ma făceau servitor, altii intrebau de ce critic echipa. Nicicum nu era bine."