Pont 1 la pariuri? :) Hermannstadt n-a luat 5 oameni importanti la Sf. Gheorghe pentru meciul cu Sepsi, desi nu sunt accidentati

5 dintre cei mai importanti jucatori de la Hermannstadt n-au facut deplasarea la Sf. Gheorghe pentru jocul cu Sepsi.

Debeljuh, Romane, Jo Santos, Caiado si Tiago Aleida nu vor juca in Sepsi - Hermannstadt, scrie Gazeta Sporturilor. Niciunul nu e accidentat! Vor lipsi insa din cauza ca n-au toate testele de coronavirus efectuate, astfel ca Sibiul ar fi incalcat protocolul sanitar daca ar fi mizat pe ei.

"N-am putut sa-i luam pentru ca nu respecta protocolul sanitar. Trebuie sa aiba patru teste efectuate si nu le au. De aceea am decis sa-i lasam acasa. Am anuntat si Federatia, Liga, am trimis si documente", a explicat team-managerul Danut Perja pentru sursa citata.

"Celor plecati din tara le-am transmis sa revina pe 6 mai la Sibiu, stiind ca pe 15 se reiau antrenamentele. Fiecare a venit cum a avut zbor. Unii pe 17, unii pe 20 si ceva, Rimane pe 1 iunie. Fiecare a stat in izolare cate 14 zile si n-a avut timp sa faca toate testele", a mai dezvaluit Perja.

Sepsi - Hermannstadt se joaca sambata, de la 8 seara, si e live text pe www.sport.ro.