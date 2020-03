Petrolul - Sepsi, OPRIT 10 minute din cauza scandarilor ANTI-UNGARIA!!! In prima repriza, fanii lui Sepsi au strigat "Ria, Ria, Ungaria"

Petrolul - Sepsi s-a oprit timp de 10 minute, exact inainte de finalul timpului regulamentar.

Dupa mai multe apeluri de la statie care n-au impresionat tribunele, arbitrul Iulian Calin a decis sa intrerupa meciul in minutul 89! Fanii lui Sepsi au provocat in prima repriza cu 'Ria, Ria, Ungaria', iar suporterii petrolisti au raspuns cu mai multe 'runde' de scandari impotriva minoritatii maghiare.

Intrerupta in minutul 89, partida s-a reluat dupa 10 minute. Sepsi s-a impus cu 1-0 datorita golului marcat de Dumiter in prima repriza. Sepsi merge in semifinalele Cupei Romaniei pentru prima data in istorie.



