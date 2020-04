Guvernul maghiar continua finantarea la Sepsi! Cati bani a primit echipa din Sf. Gheorghe si ce planuri de viitor anunta managerul Cornel Sfaiter

Autoritatile maghiare sustin in continuare clubul din Covasna.

Managerul lui Sepsi, Cornel Sfaiter, a anuntat ca guvernul maghiar a alocat mai multi bani pentru echipa locala din Sf. Gheorghe. Anul trecut, autoritatile de la Budapesta au alocat aproximativ 6 milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii si a noului stadion care se construieste in oras.

"E benefic pentru noi, pentru sportul romanesc, pentru fotbalul romanesc. Avem nevoie sa revenim acolo unde am fost. Stim ce satisfactii am avut in fotbalul romanesc, anul asta ne-am bucurat cu CFR-ul. Numai asa vom reusi, investind in infrastructura.

Guvernul maghiar baga bani doar in infrastructura. Dar avem si sponsorizari de la firme din Ungaria, la fel cum avem si din Sf. Gheorghe, care platesc reclama. Noi suntem clubul fara case de pariuri pe tricou, s-au atras sponsori.

Din bilete s-au incasat 200.000 de euro, o suma buna, avem un numar de spectatori bunicel, spun eu. Pe noua arena va fi mult mai atractiv.

Vrem sa producem jucatori la academie si usor, usor, echipa din Sf. Gheorghe sa reuseasca sa scoata jucatori de valoare, care sa mearga la echipe bune", a spus managerul Cornel Sfaiter, la PRO X.