Poli Iasi - Dinamo, LIVE 21:00 | Ambele echipe cauta prima victorie in play-out! Mircea Rednic isi infrunta fosta echipa | ECHIPELE DE START

Urmarim si comentam impreuna Poli Iasi - Dinamo pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si Facebook sport.ro.

UPDATE 19:30: Poli Iasi - Dinamo

Echipele de start:

Poli Iasi primeste vizita lui Dinamo in a doua etapa din play-out-ul Ligii 1. Mircea Rednic isi infrunta fosta echipa si incearca sa obtina a doua victorie din 2020 si prima din play-out. Poli Iasi vine dupa calificarea in semifinalele Cupei Romaniei, unde a invins-o pe Craiova cu 3-2.

Iesenii sunt pe locul 13 in play-out, cu 12 puncte. In prima etapa au remizat in deplasare la Sepsi, scor 1-1.

De partea cealalta, "cainii" au pierdut pe teren propriu etapa trecuta cu Clinceni, scor 0-1. Dinamo este pe locul 9, cu 17 puncte.

"Obiectivul nostru este sa ne salvam de la retrogradare, suntem pe un loc care nu este linistitor si nu avem voie sa facem pasi gresiti. Nu e meci special. E meci special pentru Poli Iasi. Noi trebuie sa castigam cele trei puncte", a spus Rednic la conferinta de presa.

"La Iasi va trebui sa aratam mai mult decat am aratat in meciul cu Clinceni. Trebuie sa luptam mai mult. Sper ca jucatorii mei sa-si doreasca sa castige in fiecare partida", a declarat Dusan Uhrin.

Echipele probabile:

Poli Iasi: 12. Rusu, 2. Cabral, 23. Frasinescu, 28. Klimavicius, 17. Serban, 22. Gradinaru, 86. Breeveld, 18. De Iriendo, 30. Horsia, 29. Omoh, 10. Cristea

Antrenor: Mircea Rednic

Dinamo: 1. Straton, 26. Kostrna, 66. Puljici, 27. Grigore, 20. Sin, 4. Filip, 24. Mrzljak, 22. Sorescu, 31. Fabbrini, 98. Mihaiu, 18. Perovic

Antrenor: Dusan Uhrin

Clasamentul din play-out-ul Ligii 1