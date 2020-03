Dedu a fost de neinduplecat! Decizia Federatiei Romane de Handbal privind jucatorii extracomunitari ramane valabila, iar Dinamo trebuie sa renunte la 5 handbalisti

FRH a mentinut decizia.

Federatia Romana de Handbal a schimbat criteriile de valoare pentru jucatorii straini, astfel incat nicio echipa din Liga Zimbrilor nu poate avea mai mult de trei sportivi extracomunitari. Dinamo este direct afectata de aceasta decizie pentru ca are in lot 8 sportivi extracomunitari din tari precum Tunisia, Iran, Egipt sau Serbia.

Reprezentantii lui Dinamo au sperat ca Alexandru Dedu va reveni asupra acestei masuri, lucru care nu s-a intamplat. Astfel, "Dulaii", care s-au calificat in optimile de finala ale Ligii Campionilor, vor fi nevoiti sa renunte la 5 jucatori extracomunitari.

Dedu spune ca decizia e in folosul handbalului romanesc, iar dintre toate cluburile, doar Dinamo a fost cel care s-a plans.

"Aceasta decizie a Consiliului de Administratie, luata in interesul handbalului romanesc si in baza unei strategii, va ramane functionala. Bineinteles ca domnul Cosac a inteles ca este vorba de o strategie, iar faptul ca Consiliul de Administratie a facut o modificare a criteriilor votate in urma cu doi ani si la care trebuia sa se alinieze toate cluburile.

Consiliul de Administratie a facut aceasta modificare pentru ca un numar de 27 de echipe ne-au semnalat ca au o problema si noi am incercat sa satisfacem cat mai multe din doleantele lor, dar in baza unei strategii.

Cred ca deciziile luate au fost corecte in ansamblu pentru ca in afara de Dinamo nimeni nu a spus ca are vreo problema, trebuie sa fie o limita suportabila astfel incat sportivii romani sa cotinue sa aiba sanse sa joace in campionatul romanesc", a declarat Dedu.

Reprezentantii lui Dinamo au amenintat ca vor muta echipa in Ungaria, daca decizia se va mentine, insa forul maghiar a declarat ca nu a primit inca nicio solicitare oficiala in acest sens.

