Se muta Dinamo din campionatul Romaniei? Reactia de ultim moment a Federatiei maghiare de handbal dupa ce oficialii dinamovisti vor sa retraga echipa din campionat

Ce reactie a oferit Federatia maghiara de handbal.

Oficialii celor de la Dinamo iau in calcul sa joace in campionatul din Ungaria dupa ce Federatia Romana de Handbal a decis ca din sezonul viitor, fiecare echipa sa aiba in componenta doar 3 jucatori extracomunitari. Jurnalistii din Ungaria de la Nemzeti au scris despre acest caz si chiar au luat legatura cu Federatia maghiara de handbal pentru a oferi o reactie.

In acest moment, Dinamo are in componenta opt jucatori extracomunitari, iar din cauza faptului ca Federatia a decis sa reduca numarul de astfel de jucatori, vor sa retraga echipa din Liga Zimbrilor si sa o mute in campionatul din Ungaria, iar acest lucru ar putea fi sprijinit si de Veszprem, formatie la care a evoluat Marian Cozma.



"Daca nu se reuseste schimbarea acestei decizii, ne gandim ca din sezonul viitor sa nu mai participam in campionatul romanesc si ne gandim sa participam intr-unul dintre campionatele din tarile inconjuratoare, cel mai probabil in Ungaria, a declarat Ovidiu Semen.

Federatia maghiara a spus ca nu a primit nicio solicitare de la Dinamo in acest sens



"Nu s-a primit nicio solicitare din partea lui Dinamo sau a altei persoane oficiale", spun cei de la Nemzeti care au luat legatura cu federatia maghiara.

Dinamo s-a calificat in optimile Ligii Campionilor la handbal dupa ce a eliminat-o pe Sporting Lisabona si va juca in urmatorul act impotriva celor de la PSG.

