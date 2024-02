Ultima întâlnire dintre cele două cluburi a avut loc în manșa tur a sezonului regulat, moment în care Dinamo a primit vizita fostei campioane pe Arena Națională, iar tabela de marcaj a indicat la capătul celor 90 de minute 1-1.

Ready, Steady, Go! Anunțul lui Zeljko Kopic înainte de CFR Cluj - Dinamo

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit înainte de confruntarea cu CFR Cluj și a semnalat faptul că pe ”câini” îi așteaptă un meci dificil, dar chiar și așa admite că a lucrat mult în pregătirea jocului și speră la un rezultat bun.

De asemenea, tehnicianul ”câinilor” a evidențiat că atmosfera de la echipă e una potrivită și că se concentrează pe muncă și pe jucătorii pe care-i dirijează la Dinamo în acest moment.

”După aceste două victorii, ne aşteaptă un meci tare. CFR Cluj e o echipă cu multă calitate şi joacă un fotbal bun. Dacă vrem să luăm puncte, trebuie să fim buni decât în precedentele partide. Am lucrat mult pentru acest meci. Am văzut că CFR preferă un sistem 4-2-3-1. Am analizat-o şi am remarcat anumite tipare, atât în ofensivă, cât şi în defensivă.

Din punct de vedere tactic, vom fi bine pregătiţi. Vrem să luăm puncte din fiecare meci. Vom merge acolo pentru a lupta. Vom face tot ce putem pentru a obţine puncte. Atmosfera e mai bună, dar mai avem mult de muncă. Suntem încă în zona retrogradării. Sunt fericit pentru jucători, dar mai avem multe de făcut. Suntem într-un proces care nu se opreşte niciodată.

Am spus şi înainte de aceste victorii că sunt părţi care mă mulţumesc. Acum suntem într-o atmosferă mai bună, dar trebuie să muncim la toate capitolele. Suntem toţi fericiţi când se vorbeşte frumos despre munca noastră, dar eu mă concentrez pe muncă şi jucători. Ei sunt cei mai importanţi”, a spus Zeljko Kopic la conferința de presă.

Dinamo se află în ”zona fierbinte” a clasamentului cu 22 de puncte, în timp ce CFR Cluj completează podiumul Superligii României cu 45 de puncte, la 10 lungimi în spatele liderului FCSB.