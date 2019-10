POLI IASI - BOTOSANI 0-3 | "Mai avem mult pana sa ne educam!" Marius Croitoru trage un semnal de alarma: "E o rusine mare!" Ce l-a deranjat pe antrenorul celor de la Botosani

Botosani a castigat derby-ul Moldovei cu Iasi, scor 3-0.

Botosani a castigat meciul cu Poli Iasi, scor 3-0 si a urcat pe locul 5 in clasamentul Ligii 1, La finalul partidei, antrenorul celor de la Botosani, Marius Croitoru a vorbit despre partida si despre incidentele care au avut loc in tribune la un moment dat, intre fanii celor doua echipe.

"Meritul este al baietilor, s-au ridicat la nivelul si miza partidei. Dupa 3 meciuri am cazut din play-off, stiau, este derby-ul nostru, in fotbalul din Romania, doar atitudinea face diferenta.

Dupa meciul cu Dinamo am pierdut axul central, dupa cum am spus, Miron George este liderul meu, am incredere in el, s-a simtit intrarea lui. Keita s-a pregatit bine, dam sanse celor care o merita si celor care fac ceva pentru a avea sanse. Trebuie sa aiba consistenta in evolutii.

Mai avem mult pana sa ne educam, este inadmisibil ce s-a intamplat in tribune. Din partea mea, este o rusine mare si o lipsa de respect din partea suporterilor. Degeaba ne dam ca suntem educati, din pacate, suferim mult, ati vazut si cu nationala", a declarat Marius Croitoru la finalul partidei.