Povestea FANTASTICA a pustiului transferat in Liga 1 de la o CASA DE COPII! Cine e jucatorul-EROU care viseaza la FCSB

A crescut in saracie, dar asta nu l-a oprit sa viseze.

Dani Nicula (16 ani) poate fi urmatoarea surpriza a lui Gaz Metan Medias in Liga 1. Fotbalistul e in lotul lui Edi Iordanescu si asteapta sa debuteze in campionat. Dani are o poveste de viata fantastica. A crescut intr-un centru de plasament, casa de tip familial 'Sfantul Ghelasie' din Streant, dar asta nu l-a impiedicat sa-si urmeze visul. Nicula a marcat zeci de goluri la echipele de juniori ale CSS Blaj si a fost remarcat de Gaz Metan, care l-a transferat imediat.

"Avem un jucator de 16 ani, de mare perspectiva, l-am infiat de la o casa de copii. Il cheama Nicula. Am obtinut acordul unei case de copii sa-l mutam pe baiat la Medias. Edi Iordanescu da credit tineretului, dovedeste asta", a spus presedintele Gazului, Ioan Marginean, la PRO X.

Dani isi doreste sa confirme la Medias, apoi sa faca pasul mai sus. Vrea sa calce pe urmele lui Nicusor Stanciu, jucatorul roman pe are-l apreciaza cel mai mult. Nicula viseaza sa ajunga la FCSB, apoi in nationala Romaniei.