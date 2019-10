Fotbalistul roman care a ales sa joace pentru SUDAN! Ignorat de selectionerii romani, un fotbalist din Liga 1 va juca pentru nationala africana

Din articol Yasin Hamed va juca pentru Sudan

Yasin Hamed (20 de ani), fotbalist cu cetatenie romana, care evolueaza la Sepsi OSK, va evolua pentru Sudan.

Yasin Hamed (20 de ani) evolueaza la Sepsi OSK. Tanarul fotbalist s-a nascut la Salonta, in judetul Bihor, din mama romanca si tata sudanez. El a invatat fotbal la Liberty Salonta, apoi a mai trecut pe la LPS Bihorul si ASA Targu Mures. Debutant in Liga 1 la 16 ani, in tricoul ASA-ului, el a mai fost legitimat la CFR Cluj, Pandurii si Sepsi, la ultima dintre formatii evoluand in prezent.

Yasin Hamed a semnat la 18 ani cu CFR Cluj, dar nu a reusit sa se impuna in lotul lui Dan Petrescu. Dupa 6 luni pe tusa, acesta a mers la Sepsi OSK, unde a devenit titular. 48 de meciuri si 5 goluri mai tarziu, el a intrat in atentia oficialilor federali din Sudan.

Yasin Hamed a declarat de mai multe ori ca si-ar dori sa evolueze pentru Romania, tara sa natala, dar pana la urma si-a dat acceptul sa joace pentru Sudan, scrie Telekom Sport. Acesta va evolua cu Sao Tome si Principe, dar si cu Africa de Sud in preliminariile pentru Cupa Africii din 2021.