AZI JOACA LA NUNTA, MAINE CU VIITORUL! Genial: un antrenor din Liga 1 si-a lasat jucatorii in cantonament si a plecat sa se insoare :)

Antrenorul celor de la Clinceni se casatoreste astazi.

Ilie Poenaru (42 ani) si-a inchis jucatorii in cantonament si a plecat la nunta. Tehnicianul o va intalni pe Viitorul duminica, de la 15.30, insa si-a programat atat nunta, cat si botezul astazi.

Poenaru a explicat de ce s-au suprapus evenimentele cu ziua de dinaintea duelului cu Viitorul.

"Este un eveniment fericit, nu am avut cum sa programez altfel. Eu am luat in calcul programul nationalei, insa nu era liber weekend-ul trecut la restaurant. Era liber abia la anul. Am incercat sa mutam meciul pentru vineri, dar nu aveam nocturna. Duminica voi fi pe banca la meci.

Nu imi va fi foarte greu, pentru ca eu nu sunt omul care le are cu spriturile. Nu va fi o nunta de trei zile si trei nopti. Cu siguranta va fi un weekend memorabil pentru mine, cu nunta si apoi meci. Jucatorii voiau si ei sa vina, dar nu se poate. La mine, meciul si seriozitatea sunt foarte importante. Le-am cerut sa imi daruiasca un rezultat pozitiv si o sa-i scot la masa dupa aceea", a declarat Ilie Poenaru pentru Fanatik.

Academica Clineni ocupa penultimul loc in campionat, cu 9 puncte obtinute in 12 partide.

www.sport.ro ii ureaza lui Ilie Poenaru "Casa de piatra!" :)