Interes MAJOR pentru CFR Cluj - Sevilla! Cozi la casele de bilete de la primele ore ale diminetii. Cat costa tichetele

CFR Cluj va primi vizita Sevillei pe 20 februarie.

Ardelenii s-au calificat in 16-imile Europa League, iar acest lucru a starnit un interes major in randul fanilor. Biletele s-au pus azi in vanzare pentru detinatorii de abonamente, iar cozile s-au format inca de la primele ore ale diminetii.

Un bilet la sectorul VIP A costa 300 de lei, iar unul la VIP poate fi achizitionat conta sumei de 200 de lei. La tribune pretul este de 100 lei, in timp ce la peluze sunt cele mai ieftine bilete: 50 de lei.

Returul "dublei" va avea loc pe arena Ramon Sanchez-Pizjuan pe 27 februarie de la ora 22.