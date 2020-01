"O sa trag tare sa fim campioni!" Declaratia razboinica a lui Morutan care incinge Liga 1! Se anunta scantei in lupta la titlu dintre CFR si FCSB! Ce a spus "perla" de milioane a lui Gigi

FCSB a remizat, scor 3-3, in al treilea amical al iernii, impotriva rusilor de la Lokomotiv Moscova. Cristi Manea a deschis scorul in minutul 15 dupa o lovitura libera de la aproximativ 20 de metri. Rusii au restabilit egalitatea in minutul 26, insa 2 minute mai tarziu, Momcilovic a deviat o minge trimisa de Adi Popa dintr-o lovitura libera. In minutul 32, Barinov a egalat, iar in minutul 43, Manea i-a adus din nou pe ros-albastri in avantaj, dupa un gol marcat dintr-o lovitura de la 11 metri.

In repriza a doua, vicecampioana Romaniei nu a mai reusit sa marcheze, iar Zhemaletdinov in minutul 63, a marcat si a stabilot scorul final al partidei. La finalul meciului, Olimpiu Morutan a vorbit despre meci si despre sansele pe care FCSB le are la titlu.



"3 goluri, dar pe viitor trebuie sa fim foarte atenti sa nu mai luam niciun gol. Eu vreau sa imi fac treaba foarte bine, asta am eu cel mai bun, la mine, e driblingul si vreau sa mi-l pun valoare. Fiecare jucator stie ce trebuie sa faca in ajutorul echipei. Bizonul a fost un jucator foarte bun care o sa ne ajute si pe viitor si cred ca o sa ne ajute si anul acesta. Au fost doi jucatori foarte buni ai Romaniei, ne motiveaza acest lucru.

Trebuie sa muncesc in fiecare si pe viitor vreau sa fiu si eu la echipa nationala. Obiectivul nostru este sa castigam meciul cu CFR Cluj, trebuie sa incepem foarte bine, sa castigam. Ma simt bine, dar inca nu am demonstrat nimic, trebuie sa mai demonstrez mult. Normal ca ne dorim sa castigam cu CFR, trebuie sa fim concentrati. Eu zic ca fiecare echipa din play-off are sansa ei. Imi doresc de mic copil sa fiu campion, o sa trag foarte tare ca sa fiu campion", a declarat Morutan, la finalul partidei.