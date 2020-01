ULTIMA ORA | CFR Cluj s-a decis in privinta transferurilor lui Budescu si Alibec! Anuntul facut de conducere clujenilor despre mutarile care ar putea DINAMITA Liga 1

Bogdan Mara a vorbit despre transferurile lui Alibec si Budescu.

Campioana Romaniei, CFR Cluj, s-a decis in legatura cu transferurile lui Alibec si Budescu. Directorul sportiv al campioanei Romaniei, Bogdan Mara, a spus ca CFR nu mai e interesata de transferul celor, iar in proportie de 90%, lotul actual este cel cu care trupa lui Dan Petrescu va aborda restul meciurilor din Liga 1.

"Nu putem spune ca s-a incheiat perioada de transferuri, mai vedem dupa ce terminam amicalele. Dar in principiu, in proportie de 90%, acesta e lotul cu care vom aborda returul. Nu mai suntem interesati de Budescu si Alibec. Nu am facut facut nicio oferta concreta pentru ei, nu au existat discutii serioase", a spus Mara, la Digi.