"Poate de sarbatori sa fiu si eu mai normal!" :)) Dan Petrescu a asteptat degeaba telefonul FRF: "Nu mai refuzam a treia oara, dar nu m-a cautat nimeni!"

Dan Petrescu nu se relaxeaza nici inainte de ultima etapa din 2019.

Petrescu vrea sa incheie anul calendaristic cu o victorie in fata celor de la Voluntari si nu se gandeste la vacanta. "Poate de sarbatori sa fiu si eu mai normal", glumeste antrenorul CFR-ului.

Petrescu a facut analiza anului 2019 si este multumit de ce a reusit alaturi de echipa campioana. Un singur regret are antrenorul ardelenilor: ca nu a castigat mai multe meciuri in campionat.

"100% cel mai greu si cel mai important meci (n.red. meciul cu Voluntari din ultima etapa a anului 2019). Pana acum a fost bine acest an, se putea si mai bine. In Europa mai bine de atat nu se putea. Nu ar fi normal sa zic ca puteam mai mult, nu cred ca puteam mai mult. In campionat, in schimb, sunt putin suparat. In meciurile din deplasare nu am putut sa castigam. Daca imi spuneai la inceputul anului ca vom fi in "primavara europeana" dupa 14 meciuri jucate in Europa si ca vom fi pe primul loc in campionat, spuneam ca glumesti, ca nu se poate asa ceva. Daca sunt corect, zic ca a fost un an excelent. Poate acum de sarbatori o sa fiu si eu mai relaxat, mai normal", a declarat Dan Petrescu.

Dan Petrescu spune ca deocamdata nu are nicio oferta concreta si nu se gandeste sa plece de la CFR. Ar fi plecat doar daca era chemat de FRF la echipa nationala, dar oferta nu a venit.

Petrescu spune ca ar fi acceptat fara sa clipeasca o astfel de propunere pentru ca refuzase deja de doua ori echipa nationala. A treia oara nu ar mai fi spus nu.

"Rusii? Nu stiu, ar fi bine sa ma caute! Deocamdata, sunt doar zvonuri. Sa ma caute rusii, englezii, italienii. E bine sa fii cautat, sa ai oferte. Eu n-am fost intrebat acum de postul de selectioner. Era o perioada buna in cariera mea. Am refuzat de doua ori, a treia ora nu se refuza echipa nationala. Daca ei au ales bine, de ce trebuia sa mai cheme pe altii? Mi se pare mai normal sa vorbesti cu un antrenor si sa-l iei, decat sa vorbesti cu 10 si sa-i amagesti. Radoi are calitati extraordinare. Singurul lucru pe care nu-l are e experienta. Sanse de calificare sunt, dar va fi mult mai greu la seniori decat la Under21", a declarat Dan Petrescu.