Vor sa-l faca cetatean de onoare! Dan Petrescu va primi o distinctie in orasul in care a realizat cele mai mari performante! Ce a spus antrenorul CFR-ului

Dan Petrescu va fi desemnat cetatean de onoare al Clujului.

Performantele foarte bune pe care le-a obtinut Dan Petrescu pe banca celor de la CFR Cluj vor fi rasplatite de Consiliul Judetean Cluj. Antrenorul campioanei va primi titlul de cetatean de onoare al judetului. Dan Petrescu a castigat doua titluri consecutive cu CFR Cluj si a calificat echipa in primavara europeana dupa ce a reusit sa iasa dintr-o grupa cu Celtic, Lazio si Rennes.

"Stiam mai demult. Deocamdata astept, daca voi primi aceasta distinctie o sa fiu onorat", a spus Dan Petrescu.

CFR Cluj o va intalni in saisprezecimile Europa League pe Sevilla. Turul va avea loc in Gruia pe 20 februarie, iar returul se va juca o saptamana mai tarziu.

"Analizand astfel activitatea domnului Dan Petrescu, atat din perspectiva de jucator, cat si din cea de antrenor al unei echipe de fotbal reprezentative a judetului Cluj, pe care a reusit sa o transforme intr-una extrem de competitiva, consideram a fi oportun ca aprecierea de care aceasta personalitate a sportului romanesc trebuie sa se bucure din partea autoritatilor administratiei judetene si a comunitatii intregului judet sa se materializeze prin conferirea titlului de Cetatean de Onoare al Judetului – „Clujean de Onoare”. Inmanarea diplomei de Cetatean de Onoare al Judetului – „Clujean de Onoare” domnului Dan Vasile Petrescu si a insemnelor distinctive realizate in acest sens urmeaza a avea loc in cadrul unei ceremonii publice organizate de catre Consiliul Judetean Cluj", a spus Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean Cluj.

Alaturi de Dan Petrescu, titlul de cetatean de onoare al judetului ii va fi acordat si fostului baschetbalist Ghita Muresan, pentru intreaga activitate. "Big Ghita" este considerat cel mai bun baschetbalist roman din toate timpurile si in prezent ocupa un loc in conducerea celor de la Washington Wizard, din NBA.

"Avand in vedere vasta si extrem de complexa cariera a domnului Gheorghe Muresan, precum si premiile obtinute de catre acesta, consideram a fi oportun ca aprecierea de care aceasta personalitate trebuie sa se bucure din partea autoritatilor administratiei judetene si a comunitatii intregului judet sa se materializeze prin conferirea titlului de Cetatean de Onoare al Judetului – „Clujean de Onoare”. Inmanarea diplomei de Cetatean de Onoare al Judetului – „Clujean de Onoare” domnului Gheorghe Muresan si a insemnelor distinctive realizate in acest sens urmeaza a avea loc in cadrul unei ceremonii publice organizate de catre Consiliul Judetean Cluj", a mai spus Ali Tise.